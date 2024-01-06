Türkiye ve İngiltere arasında ticaret dopingi! 26 maddelik anlaşma imzalandı

6 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:30

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılan İngiltere, Türkiye ile ticaret hacmini artırmak için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, dün İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Merkez Ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü ve Eylem Planı’nı imza altına aldılar.

Bakan Bolat, imzalanan protokol ve planın, iki ülke arasındaki dostluk ve yakınlığı pekiştireceğini söyledi. Planın, ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, bilim, teknoloji, gümrük gibi konuların yanında, kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda da iş birliğini öngördüğünü belirtti. Toplam 26 maddeden oluşan planın, JETCO toplantısında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlayacağını vurguladı. Bolat, “26 maddelik eylem planı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri götürme açısından çok önemli bir adımı teşkil edecek” dedi.

İNGİLTERE TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ PARTNERLERİNDEN

Bolat, İngiltere’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlattı. Bolat, “"İki ülke arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2023 yılında da aynı seviye korunmuştur. Nitekim İngiltere, yaklaşık 12,5 milyar dolar düzeyinde ihracat ile ülkemizin en önemli dördüncü ihracat partneri konumundadır” diye konuştu.

Bolat, ayrıca İngiltere’nin Türkiye’de en çok yatırımı bulunan beşinci ülke olduğunu, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırımla Türk ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜKEMMEL BİR İVME KAZANDIRDI

Bakan Bolat, JETCO toplantısının çok verimli geçtiğini ifade etti. Toplantıda, mevkidaşı ile ikili görüşmenin yanı sıra, iş insanlarının da katıldığı yuvarlak masa toplantısı yaptıklarını anlattı. Toplantıda, Türk ve İngiliz ihracatçı ve yatırımcıların bir araya gelerek, ticari konuları ele aldıklarını kaydetti.

İkili ticaretin geliştirilmesi ile ilave yatırım artırılması noktasında çok önemli ilerlemeler sağlayacağına işaret eden Bolat, “2020 yılında imzalanan Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülkenin ilişkilerinde mükemmel bir ivme kazandırdı. 2024 yılı içerisinde Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha yeni alanlara da geliştirme konusunda müzakereleri başlatmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARET 10 YILDA İKİ KAT ARTTI

İngiltere Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch da, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ortaklığının geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin son 10 yılda ikiye katlandığını belirten Badenoch, “Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki ülkede de istihdam oluşturmak, üretkenliği artırmak, insanlar ve işletmeler için büyüme sağlamak için büyük fırsatlar var” dedi.

Badenoch, yaptıkları toplantının, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğini güçlendireceğini ve yeni projelerin de başlangıcını oluşturacağını ifade etti. Toplantıda, DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi ve Institute of Directors International Trade Group arasında da bir iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.