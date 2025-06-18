Türkiye'den ABD'ye ihraç edilmişti! Ölümcül risk tespit edildi, marketlerden toplatılıyor

Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen bir markaya ait Antep fıstığı kreması ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yalandı. Söz konusu ürünün salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle ülke genelinde toplatılmasına karar verdi.

ABD'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye'den ihraç edilen fıstık kremasının market raflarından toplatılmasına karar verdi. Ürünü tüketen bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu görüldüğünü belirtildi.

ÜRÜNÜ KİM İHRAÇ EDİYOR?

USA Today’in haberinde Emek markalı fıstık kremasının en az iki eyalette salmonella salgınına yol açtığı vurgulandı. Söz konusu ürünün Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San Tic Ltd Şti tarafından üretilip ABD'ye ihraç edildiği öğrenildi.

FİRMANIN DİĞER ÜRÜNLERİ DE İNCELENİYOR

FDA'dan yapılan açıklamada firmanın diğer ürünlerinde de benzer bir durum olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Geri çağrılan 5 kiloluk beyaz bidonlarda satılan Emek marka fıstık kremasının son tüketim tarihi 9 Ekim 2026, üretim kodu (PNO:) ise 241019 olduğu açıklandı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabilir.

Belirtiler genelde kontamine ürünü tükettikten 12–72 saat sonra ortaya çıkıyor. Çoğu kişi tedavi olmadan iyileşse de bazı durumlarda hastane tedavisi gerekebilir.

Hamile kadınların salmonellada daha yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Semptom yaşayan tüketicilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.