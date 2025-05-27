Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! 2 milyar 266 milyon dolarla zirvede bakın kim var

Türkiye'nin en değerli markaları sıralaması belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) açık ara farkla listenin zirvesindeki yerinin korurken, onu sırasıyla Arçelik ve İş Bankası takip etti. İşte detaylar...

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

THY, ARÇELİK VE İŞ BANKASI İLK 3'TE

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

VESTEL DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü. Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9'uncu, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

TOGG YERİNİ KORUDU

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.

125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 17 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildiren İlgüner, "Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

İlgüner, listeye yeni markaların da eklendiğine dikkati çekerek, "Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmelidir. Sektörel olarak Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN, TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markaları değerlerini yükseltiyor." dedi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2025 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle: