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Zirvenin sahibi yine değişmedi! İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zirvenin sahibi yine değişmedi! İşte Türkiye&#039;nin en büyük sanayi kuruluşu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu. Zirvenin sahibi bu yıl da değişmedi. İşte detaylar... 

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 651 milyar 643 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 356 milyar lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

Zirvenin sahibi yine değişmedi! İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu - 1. Resim

TOYOTA 1 BASAMAK YÜKSELDİ 

Star Rafineri AŞ 201 milyar 650 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 5'inci sırada bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ 169 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Toyota'yı 166,6 milyar lirayla İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, 159,4 milyar lirayla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, 133,3 milyar lirayla Arçelik izledi.

Zirvenin sahibi yine değişmedi! İşte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu - 2. Resim

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 8. SIRAYA YÜKSELDİ 

2023 yılına ilişkin araştırmada 12'nci sırada yer alan İskenderun Demir ve Çelik AŞ, geçen yıl 110 milyar liralık üretimden satışla 8'inciliğe yükseldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 103,7 milyar lirayla 9'uncu, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ ise 103 milyar lirayla 10'uncu oldu. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının listede 1, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ'nin ise 3 basamak yükseldiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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