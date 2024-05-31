Umutlar "güvercin Fed" için! Altın fiyatlarında gözler bu veride...

Altında son dakika! 31 Mayıs gram altın fiyatı 2430 TL ve ons altın fiyatı 2340 dolardan güne başlarken; FED’in yakından takip ettiği Çekirdek PCE verisi bugün açıklanacak. Nisan ayında yıllık bazda 2,8 olarak beklenen verinin, tahminlere paralel ya da daha düşük gelmesi halinde, “güvercin FED” öngörülerinin ve altında yükselişin destek bulabileceği belirtiliyor. Aksi halde ons için 2325 dolar ve gram için 2410 TL seviyeleri, kritik destek olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında ABD verilerine bağımlı fiyat hareketleri devam ediyor. Dün açıklanan üç ABD verisi, altın için pozitif anlam ifade ederken, fiyatlarda da sınırlı yükselişi destekledi. Bu verilere bakıldığında;

-ABD’de öncü göstergelere göre ilk çeyrek büyüme oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Beklentiler, yüzde 1,6’ya işaret ediyordu. Tahminlerin altında kalan büyüme oranı “faizlerde yükseliş” beklentisini desteklemiyor.

-Haftalık ham petrol stokları, ABD’de “sürüş sezonu” olarak bilinen hareketli dönemin başlamasına rağmen farklı sinyal üretti. Haftalık benzin stoklarında 400 bin varil gerileme beklenirken; 2 milyon varil artış yaşandı. Bu gösterge, kısa vadeli tüketimde ve enflasyonist baskılarda hafiflemeye işaret etti.

-Geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları da 218 bin beklentiye karşılık 219 bin olarak açıklandı. Bu gerçekleşme, aynı zamanda bir önceki hafta gelen 216 bin kişilik başvurunun da üzerinde gerçekleşti. Böylece istihdam piyasasında “kısmi soğuma” sinyali üretti.

31 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Dünkü ABD verileri, FED’in “daha sıkı para politikasını” desteklemezken; onsa altın fiyatlarında 2325 dolardan 2350 dolara kadar yükseliş yaşandı. 31 Mayıs’ta ise ons altın fiyatı sabah saatlerinde 2340 dolara yakın seyrediyor.

31 Mayıs gram altın fiyatı da 2430 TL’ye yakın seviyelerden haftanın son işlem gününe başlarken; Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2400 – 2450 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 3978 TL’den, yarım altın 7 bin 949 TL’den ve tam altın da 15 bin 850 TL’den satılıyor.

GÖZLER, ÇEKİRDEK PCE VERİSİNDE

Bu arada dün açıklanan verilerin ardından dolar endeksi 105,00 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,60 seviyesinin altına geriledi. Her iki gösterge de dolarda “sınırlı” bir güç kaybına işaret ederken; gözler bugün ABD’de açıklanacak Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksine çevrildi.

FED tarafından takip edilen en önemli enflasyon göstergelerinden olan Çekirdek PCE Endeksinde; geçen ay yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artış tahmin ediliyor. Bu beklentilere paralel ya da beklenti altında kalacak verinin, “güvercin FED” öngörülerini ve altın fiyatlarında yükselişi destekleyeceği belirtiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Son bir haftalık süreçte ons altının; 2320 dolar üzerinde yer edinerek “bekle-gör” konumuna geçtiği, 2360 doları da aşamadığı görülüyor. Kısa vadede bu bant aralığında hareketliliğin devamı beklenirken; beklentilerden kötü gelebilecek veriler halinde, onsta 2325 dolar ve gramda 2410 TL seviyelerinin kritik destekler olduğu ifade ediliyor.