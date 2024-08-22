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Uşak'ta ekmeğe gizli zam!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uşak&#039;ta ekmeğe gizli zam!

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak’ta ekmeğin gramajı düşürüldü ancak fiyatı aynı kaldı. Gizli zam ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den satılacak.

Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası’nın kararı ile Uşak’ta uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti. Yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe ‘gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ 

Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek zaten gramajların düşük olduğu ve daha da düşürüldüğünde günde 2-3 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Öte yandan Uşak’ta Şubat ayında Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılarak 230 gramı 8 TL’den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL olmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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