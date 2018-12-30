Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Oflazoğlu Akademi bünyesinde, Antalya’da gerçekleştirilen proje satış eğitimi 600 kişiyi bulan katılımcı sayısıyla gerçekleştirildi. Gayrimenkul proje satış eğitimleri arasında bugüne dek en yüksek katılımın sağlandığı seminer, gayrimenkul pazarına olan ilginin de bir diğer göstergesi oldu. Aralarında uzman firmaların da sponsor olduğu eğitime bölgeden çok sayıda emlak broker’ı ve gayrimenkul danışmanı katıldı. Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak konumlanan gayrimenkul sektörünün şu an içinde bulunduğu daralmanın yeni satış ve pazarlama çözümleriyle çözüme kavuşacağını belirten İbrahim Oflazoğlu “Alanında uzmanlaşmış gayrimenkul danışmanları ve broker’lar ile sektöre yeni bir bakış açısı kazandırılmalı. Bu noktada geçmiş yılların deneyimlerinden faydalanmak gereklidir. Ancak aynı yöntemlerle bugünün pazarında faaliyet göstermek doğru sonuçlar vermeyecektir. Bizler bu eğitimlerle sektörde kalifiye ve uzman bir kadrolaşmanın sağlanması için çaba sarf ediyoruz.” dedi.