Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancılara konut satış adedi, geçen yıl 45 bini aştı. Söz konusu yasanın çıktığı 2012'den sonra aradan geçen 7 yılda yabancıların aldığı konut sayısı 179 bin 539 adede ulaştı.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a ve 2015'te 22 bin 830'a çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin 663'e yükseldi. Satış adedi, geçen yıl ise tüm zamanların rekorunu kırarak 45 bin 483 adet oldu.



Yabancı, konutta İstanbul’u tercih etti

İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor. İstanbul, 2015'ten beri yabancıya konut satışında hem aylık hem yıllık bazda lider konumunu devam ettiriyor. İstanbul'da yabancılara satılan konut sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 arttı.

Ocak’ta Türkiye genelinde yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 3 bin 907 adede yükseldi. Ocak’ta İstanbul'dan yabancılara satılan konut adedi ise 1875 oldu. Bu dönemde yabancıya her 2 konuttan biri İstanbul'dan satıldı. En çok konut alanlar arasında ise ilk sırada Iraklılar bulunuyor. Ocak’ta toplam satışın yüzde 20'sine denk gelen 739 konutu Irak vatandaşları aldı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ