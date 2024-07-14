Tasarruf ve sağlıklı serinlik için uygun klima kullanımı...

Yaz, giderek kendisini hissettirmeye başladı. Termometrelerin 30 dereceyi aşmasının ardından vatandaşlar serinlemek için vantilatör ve klimalara yöneldi. Peki hem tasarruflu hem de sağlıklı nasıl serinlik sağlanır? İşte ayrıntılar...

Temmuz itibarıyla sıcaklar kendini iyice hissettirmeye başladı. 30 dereceleri aşan sıcaklar serinleme ihtiyacını artırıyor. Vatandaş ise serinlemek adına klima ve vantilatörlere yöneliyor. Ancak klima kullanırken elektrik faturası konusunda tasarruf sağlamak da çok önemli… İşte hem tasarruf hem de sağlıklı serinlik için yapabilecekleriniz…

PERDELERİ KAPATIN

Sıcak yaz günlerinde güneş ışıkları ortamın sıcaklığının atmasına sebep olan en önemli etkenlerden biridir. Klima kullanımı esnasında elektrik faturasından tasarruf elde edilmesi için perdelerinizi bütün gün kapalı tutup güneş ışınlarının içeri girmesine engel olabilir aynı zamanda odanın termostatının korumasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde klimanızın kompresörüne binen yük daha az olacaktır.

FİLTRELERİ TEMİZLEYİN

Klima kullanımı sırasında elektrik faturasından tasarruf elde edilmesi için klima filtresini düzenli bir şekilde temizlemek gerekiyor. Kirli klima filtresi, klimanın hava akışına engel olup tıkanmasına ve daha çok güç tüketimine sebep oluyor.

BAKIMLARI YAPTIRIN

Klima bakımları sağlığını ve klimanın verimi açısından önem taşıyor. Ayrıca klimanızın kullanım süresini uzatırken, mükemmel bir şekilde çalışmasını da sağlıyor. Düzenli bakım yapıldığı zaman yüksek elektrik gücü harcayacak problemlerin önceden teşhis edilmesi daha kolay hâle geliyor.

SEVİYEYİ SABİT TUTUN

Klimanızı açtığınızda birde en düşük seviyeye getirmeniz hem yüksek enerji sarfiyatına hem de sağlıksız serinlemeye yol açacaktır. Bu sebeple 23-34 derece olan oda sıcaklığı seviyesinde çalıştırmanız önerilir. Ayrıca sürekli bu seviyede kalması ani soğuma ve ısınmanın önüne geçecektir.