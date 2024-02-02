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    • İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! İki gemi çarpıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul Boğazı&#039;nda korkutan anlar! İki gemi çarpıştı
    İstanbul Boğazı, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Boğazı'nda kargo ve yolcu gemisi çarpıştı. Çarpışan gemiler Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

    İstanbul Boğazı'nın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

    Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

    Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.

    Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbul Boğazı
    Haberler > Güncel > İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! İki gemi çarpıştı
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