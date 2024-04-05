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1 haftada 12 iş yeri kurşunlanmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu, 11 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 28 Mart 2024-3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-25' operasyonlarında İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; şehirlerimizin huzurunu bozan, iş yerlerini kurşunlayan ve bu maşaları yönlendiren her kim olursa olsun tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.  Bizden kaçamayacaklar.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda; 12 işyerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandı.

Operasyon sonucu:
8 adet ruhsatsız tabanca,
1 adet AK 47 uzun namlulu silah,
3 adet otomatik tabanca,
1 adet çalıntı motor,
2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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