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'5 yıl siyasi yasak' iddiası... İmamoğlu'ndan açıklama geldi

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&#039;5 yıl siyasi yasak&#039; iddiası... İmamoğlu&#039;ndan açıklama geldi

Gündem Haberleri

İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Siyaseten Ekrem İmamoğlu, kazançlı ya da zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Yönetim Kurulu üyeleri TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

TBB Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sonrasında İmamoğlu, hakkında yürütülen “Ahmak Davası” ile ilgili 5 yıl siyasi yasak verileceği iddialarına cevap verdi.

Konunun yargı sürecinin devam ettiğini aktaran İmamoğlu, “Bana göre Türkiye Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici bir dava var mıdır bilmiyorum. Çok fazla adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu bir dava bile değil. İstinaf’ın sürecini takip ediyoruz. Alt mahkemenin kararı var, İstinaf’taki karara göre üst mahkemesi var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem de milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Burada siyaseten Ekrem İmamoğlu, kazançlı ya da zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
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