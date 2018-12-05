Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin verdiği destekle 24 Kasım ile 3 Aralık arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali, 1'i Filistin ve 97'si Afganistan uyruklu olmak üzere 114 mülteci yakalandı. Ayrıca operasyonlarda organizatör olduğu iddia edilen 14 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda 2 adet bot motoru, şişme bot, 80 adet can yeleği, 10 kara taşıtı ile 7 bin lira nakit paraya el konuldu.