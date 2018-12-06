Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kim oldu sorusu merak konusuydu, o isim Necdet Takva oldu. Peki Necdet Takva kimdir, ne iş yapar? İşte detaylar ve merak ettikleriniz... 31 Mart’ta gerçekleşecek olarak yerel seçimler öncesi AK Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.Van’da akşam saatlerinde kulislere düşen bilgi sonrası Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara davet edildiği öğrenildi.Haberimizde AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva kimdir? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Fatih Altaylı'nın kulis bilgileri doğru çıkarsa AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva olacak. Peki Necdet Takva kimdir? İşte AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva kimdir? sorusunun cevabı.



Necdet Takva kimdir?

1969 Van doğumlu olan Takva; ilk ve lise öğretimini Van’da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yönetim bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Üç dönem Maliye işletme okudu. Sekiz yıla yakın VATSO’da genel sekreterlik görevini icra ettikten sonra Mirza Nadiroğlu’nun başkanlığı döneminde bir grup arkadaşıyla oda yönetiminden istifa eti.Takva yazarlık yönüyle de tanınan biri Dört yıl boyunca yerel bir gazetede ‘Sentez’ adıyla köşe yazarlığı yaptı ve birçok ulusal yayın organında makaleleri yayınlandı. EDH kurcusu Necdet Takva Evli dört çocuk babası.