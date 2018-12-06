Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan oldu? Konu Fatih Altaylı'nın köşe yazısıyla gündeme geldi. Ağrı Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu illerinden birisi. Haberimizde AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan kimdir? sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Fatih Altaylı'nın kulis bilgileri doğru çıktı. AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan oldu. Peki ama Savcı Sayan kimdir? İşte AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan kimdir? kimdir? sorusunun yanıtı. 31 Mart Yerel seçimlerinde merakla beklenen Ak Parti Belediye Başkan Adayı belli oldu. 19 resmi müracaatın bulunduğu Ak Partide Merkez İlçe Başkanı ile birlikte 20 isim değerlendirilmişti.Bugün Ak Parti Ağrı teşkilatlarına Belediye Başkan Adayı olarak Savcı Sayan’ın belirlendiği haber verildi. Yarın Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı Belediye Başkan adayları arasında Ağrı Belediye Başkan Adayı da olacak. Ak Parti İl Başkanı Avukat Abbas Aydın Savcı Sayan ‘ın Ağrı Belediye Başkan Adayı olarak açıklanacağını doğruladı.



Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelmiştir. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk okulu doğup büyüdüğü ilçede, orta okulu Muş Malazgirt'te, Liseyi ise yine doğuğp büyüdüğü Ağrı Tutak'ta okumuştur. Üniversite tahsilini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamlayan Sayan, Pedagojik Formasyon alarak eğitimini tamamlamış ve bazı okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirmiştir. 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulunmuştur. Yazarlık deneyimi de bulunan Savcı Sayan'ın, bazı makaleleri dergi ve gazetelerde değerlendirilmiştir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir.Savcı Sayan, 2015 yılında seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adaylığını, "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum." sözleriyle duyurmuştur.