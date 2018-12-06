Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi az önce geldi, Sırrı Süreyya Önder tutuklandı. HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak Kandıra Cezaevine gönderildi. HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Terör Örgütü Propagandası yapma” suçundan açılan dava kesinleşmiş 3 Yıl 6 ay hapis cezası kararı için sabah saatlerinde kendi aracı ile Koaeli Adliyesine geldi. Kocaeli Adliyesinde işlemleri tamamlanan Önder, adliye çıkışında açıklama yapmadan aracına binerek cezasını çekmek için Kandıra 1 no.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmak için yola çıktı. Önderi'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihi 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.