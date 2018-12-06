Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk edeceklerini açıkladı.

Geçmişten bugüne yerleşen seçim kampanyası anlayışına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim dönemlerinde cadde, sokak, elektrik direkleri ve parti binalarına varıncaya kadar her yerin parti bayrakları, afiş ve pankartlarla donatıldığını hatırlattı.

Bununla ilgili bir düzenlemenin de yapıldığını hatırlatan Erdoğan, düzenlemeye rağmen kimsenin buna riayet etmediğini dile getirdi.

'BU TARZ KAMPANYAYA ARTIK İHTİYAÇ YOK'

Erdoğan, "Tamamen partilerin ve adayların görünürlüğünü sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı uzun süre siyasette bir güç gösterisi olarak devam etti. Kitle iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde bu tarz kampanya anlayışı belki mazur görülebilirdi ancak günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz." şeklinde konuştu.



'ESKİ TARZ KAMPANYA YÖNTEMLERİ ŞEHİRLERİMİZİ KİRLETİYOR'

Açık hava reklamcılığı, yazılı-görsel medya ve internet yayıncılığı gibi mecraların partilere ve adaylara çok geniş iletişim imkanları sunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.

'BU TASARRUFU YAPMAMIZ LAZIM'

Böylece partilere ve adaylara çok ciddi her yönüyle maddi ve manevi maliyet getiren, şehirlerimizi plastiğe ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız. Tasarruf diyoruz ya tasarrufu sadece devlette, kamuoyunda aramayalım, işte burada da tasarruf, bunu yapmamız lazım." Erdoğan, çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararını aldıklarını ve bunu da uygulayacaklarını vurguladı.