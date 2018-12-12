Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru akıyor. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.