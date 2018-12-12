Patlayan boru hattından akan ham petrol, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru akıyor. Bir mahalle boşaltılırken, bölgeye sevk edilen çok sayıda iş makinesi tarafından akan ham petrolün yerleşim yerine ulaşmadan önü kesilmeye çalışılıyor.
Gaziantep'te petrol boru hattının üzerine yıldırım düştü
12.12.2018 - 20:53 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıldırım, petrol boru hattının üzerine düştü.
Etiketler : Gaziantep,Gaziantep yıldırım,petrol hattı,
593151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593151.aspx
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