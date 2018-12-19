Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Son 16 yılda demokrasi ve ekonomide büyük devrimlere imza atan Türkiye eğiti ve kültür-sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemedi. Bunun sadece devlet projeleri ve kamu imkanlarıyla sağlanması mümkün değildir. Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep beraber atacağız.

Medeniyet, esasta bir inşa faaliyetidir, temelind ilim ve hikmet vardır. Bizim tarihimizde ilim ve sanat insanlarının müstesna bir yeri vardır. Aklımızı kullanmamız ve geçmişten ders çıkarmamız lazımdır. Biz bu alanda zenginiz. Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

Mehmet Akif Ersoy'un mirasına sahip çıkma adına gerekli adımı atıyoruz. Turizm Bakanlığımız Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'dan dönüşünde İstiklal Caddesi'nde oturduğu daireyi kamulaştırdı. Burayı Mehmet Akif Ersoy Müzeevi'ne dönüştürüyoruz. Bu müzeevinin gelecek kuşaklara üstadı daha iyi anlama fırsatı vereceğini düşünüyoruz.

Mimar Sinan gibi ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800'e yakın projeyi sığdıran bir Mimar Sinan. Sıradan olay değil. Bunlar da kaçak yapı falan değil. Siyasetçiyim gecekondu ifadesini kullanmam zor ama hiç olmazsa kaçak yapı diyelim.

Kültür ve sanat tabiatı gereği sivildir, özgürdür. Vesayet kabul etmeyecek bir karakterdedir. Türkiye bir yandan geçmişteki değerlerine sahip çıkarken diğer yandan bunların izinde yeni kültür insanları yetiştirmelidir. Dünyanın neresine gidersek TV'de bir Türk dizisi çıkıyor bu da bizi mest ediyor. Aynı başarıyı diğer alanlarda da göstermememiz için bir neden göremiyorum."