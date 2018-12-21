Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müjdeli haberi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştı. Karadan ateşlenen füze, denizdeki hedefi imha etti. 2009 yılından bu yana yapılan çalışmaların ürünü olan Bora, kendi sınıfındaki füzelerle rahatlıkla boy ölçüşebiliyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Bora füzesi, 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde ‘at’ ve ‘uzaklaş’ taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

Bora'dan 280 kilometre uzaklıktaki hedefe nokta atışı