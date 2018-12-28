Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılı Hac Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, ''Hac, bir Müslüman için en büyük özlemlerden birisidir. Başkanlığımız, hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermektedir'' ifadelerini kullandı.

''Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac organizasyonuna çok büyük önem veriyoruz'' diyen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

''3 hafta önce Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ve heyetiyle oturduk. Hac organizasyonu konusunda sayı itibariyle biraz artırabilir miyiz, diye konuştuk. Bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizden acaba 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz, diye görüştük. Bir beklenti içerisindeyiz. Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2,5 milyona yakın insan ziyaret edebiliyor.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığının bana geçen yıl ki verdiği rakam 2 milyon 300 bindi. Başkanlığımızın yetkili birimleri ve Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kuruluyla bir araya gelerek vatandaşlarımız için en uygun ve adil yolu konuşuyoruz. Başkanlığımızın hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi konuyla ilgili tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Kurada isimleri çıkmayan kardeşlerimizin bekleme sürelerinin uzatılması onları üzdüğü gibi bizleri de üzmektedir. Kura sonucu ortaya çıkacak ve yüzlere yansıyacak sevinç ve hüzün her ikisi de Allah katında çok kıymetlidir.''

2019 Hac kura sonuçları sorgulama | Diyanet kura çekiliş sonuçları

''80 bin hacı adayına kura çıkacak''

Erbaş, bu yıl şimdiye kadar hacca gitmek için müracaat eden 2 milyon 201 bin 564 vatandaş için kura çekileceğini ve 80 bin hacı adayına kura çıkacağını kaydederek, kendileri için önemli olanın hacı adaylarına hak ettiği hizmeti sunabilmek ve başka bir ülkede milletin ve devletin onuruna uygun bir temsili gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.

''2 milyon 213 bin 835 kardeşimiz kayıtlıdır''

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ise, ''Hacca başvuranların sayısı ülkemize tanınan yıllık kotanın çok üzerinde olduğu için kura çekme hizmetimiz var. 2007-2018 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2018 hac kurasına katılmasına rağmen hacca gidemeyen hacı adaylarının kayıtlarının 2019 yılı için 8 Aralık tarihinden itibaren alınmış ve bu işlem tamamlanmıştır. Şu anda sistemimize 2 milyon 213 bin 835 kardeşimiz kayıtlıdır. Bunların 1 milyon 181 bin 787'si kadın, 1 milyon 32 bin 48'i erkektir. Hanımların oranı yüzde 53.38, erkeklerin oranı yüzde 46.62'dir. Şu anda sistemimize kayıtlı olan en yaşlı hacımız Hakkari'den 1 Temmuz 1904 doğumlu Rihan Sevin isimli hacı kardeşimizdir. En küçük hacı adayımız da Rize'den 11 Aralık 2018 doğumlu olan Muhammet Emin Bakırcı isimli bebektir'' açıklamasında bulundu.

''Başvuruda dördüncü senem bu sene''

Kuraya katılan Dursun Çalışkan isimli bir vatandaş, ''Çok mutluyuz inşallah çıkar daha da mutlu olurum. Başvuruda dördüncü senem bu sene. 11-12 yıl olanlar olunca biraz ümitsizleşiyoruz.'' dedi.

''Ben iki kere gittim ve yine gitmek istiyorum''

Ramazan Koçak ise, ''2011'de başvurdum. Çok heyecanlıyım. Çıkmayacak diye umreye gittim bu sene. 22 yaşında oğlumu kaybettim. Ona söz verdim annesini götüreceğim diye. Onun için uğraşıyorum. Ben iki kere gittim ve yine gitmek istiyorum. Eşimle ilk kez gideceğim'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş'ın başlattığı kurada isimlerini gören vatandaşlar büyük bir heyecan ve sevinçle yakınlarına telefon ederek duygularını paylaştılar. Kurayı kazanan hacı adayları mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı.