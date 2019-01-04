Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meslekten ihraç edilen MİT kumpası savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar hakkında başlatılan FETÖ soruşturması tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eski gazeteci M.Ö. “müşteki” olarak yer aldı. FETÖ’nün, karşı olduğu için çözüm sürecini engellemeye çalıştığı kaydedilen iddianamede, şüpheli savcıların MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında yürüttükleri soruşturmayla kamuoyunda MİT’le ilgili “PKK ile organize hareket eden teşkilat” algısı oluşturmaya çalıştıkları belirtildi. FETÖ’nün 7 Şubat 2012’de MİT soruşturmasıyla yargıyı kullanarak bir yandan kendilerinden olmayan MİT yönetimini bertaraf etmek, MİT’i ele geçirmek, bir yandan da aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecini durdurmak için harekete geçtiği anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: MİT yöneticilerinin, hükûmetin ve dönemin başbakanının terör örgütüne yardımla suçlanmak istendiği bu soruşturmanın, hükümeti yıpratıp gözdağı vermek için yapıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyunda çözüm sürecini sabote etmek ve meşru hükûmeti zor duruma düşürmeye yönelik olarak gerçekleştirildiği anlaşılan ve süreç içerisinde görev alan kamu görevlileriyle müştekinin de dâhil edildiği, şüpheli savcıların yürüttüğü soruşturma dosyasında müşteki ifadesinin basına sızdırılarak kamuoyunda algı yönetimi yapılması şeklinde tezahür eden olayın, sonraki süreçte 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık ve MİT tırları adıyla bilinen yargı darbesi ve en nihayetinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ilk zincirini oluşturduğu değerlendirilmiştir. Şüpheliler Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya’nın, üye oldukları FETÖ/PDY’nin amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik şekilde yürüttükleri söz konusu soruşturmayla yargı yetkisini kötüye kullanarak meşru hükûmeti devirmeye çalıştıkları, böylece MİT’i kamuoyu nezdinde yıpratmayı amaçladıkları anlaşılmıştır. İddianamede, Bayraktar ve Sarıkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 30’ar yıla kadar hapis cezası istendi.