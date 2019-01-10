Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların Balıkesir'in batısı, Çanakkale’nin güneyi, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun iç kesimlerinde güney ve güneybatılı (lodos) rüzgarla birlikte 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 13

Adana: Parçalı bulutlu 13

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor) 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu (Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor) 11

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5