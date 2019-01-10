Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenin de ünlü bestekâr Amir Ateş, 'Bir kızıl goncaya benzer dudağın' adlı şarkıyı seslendirdi. Ateş, "Şükranlarımı sunuyorum efendim. Sanatımıza hizmet etmenin özelliklerini taşıyan cemiyetimiz ve yönetim kurulu mensupları, çok değerli sanatçılarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımın kabulünü rica ediyorum." dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve bir eser daha okumasını istedi. Ateş, bunun üzerine ilahi okudu.