Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon adaylarını açıklıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Teşkilatımızın tüm mensuplarına, gece gündüz AK Parti için mücadele eden dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Aday tanıtım toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm adaylarımızın her birini gönülden kutluyorum. 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'a her geldiğimde şu muhteşem manzare emin olun ülkemizin ve milletimizin geleceği hususunda bizlere umut aşılıyor. 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar bu coşkuyu devam ettirmenizi istiyorum. 31 Mart'ta rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Hiçbir icraatı laf olsun diye dillendirmedik. AK Parti bu. Sözünün eri bir partidir AK Parti. Davasına sadık bir partidir. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik milletin çıkarlarını kendisinin üzerinde tutmasıdır. Önce milletim diyenlerin partisi olmuştur. Bu dava Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, aşkla yoğuran erenlerin mirasçısıdır. Heyecanınızı görüyorum. Duygularınızı hissediyorum. İnşallah bu heyecan 31 Mart'ta meyvesini verecek.

Bizim davamız senlik, benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. İlkelerimizden, değerlerimizden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam edeceğiz. Birileri gibi seçimlerde birkaç oy alabilmek için polisimizin, askerimizin hayatına kast eden çetelerle işbirliğine gitmedik. Şu anda bu çetelerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz değil mi?

DETAYLAR BİRAZDAN...