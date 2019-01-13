Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda 'AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Aday tanıtım toplantımızın partimize hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya halkına buradan şükranlarımı sunuyorum. Partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti kadroları bu seçimlerde Sakarya'da daha çok koşturarak daha çok insanımıza ulaşacaktır. Sakarya her dönemde olduğu gibi bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de bu şehre en iyi hizmeti vermeye yine talibiz."

"SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE KAYDI OLMAYAN SEÇMENLERİMİZİN KAYITLARINI YAPTIRIN"

"Askıya seçmen çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde 504 binin burada kayıtlı olmamaların gördük. İlçe değştiren 1.5 milyon içinde 222 bini AK Parti üyesi. Bunun yanında bir milyon gencimiz ilk defa Türkiye genelinde oy kullanacak. Bu rakamlar Sakarya'da şöyle; ilk defa Sakarya'da oy kullanacak seçmen sayısı 12 binden fazla. Bir önceki seçime göre şehire yeni gelen seçmen sayısı 16.500 civarında. İlçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde kaydı olmayan seçmenlerimizin kayıtlarını yaptırın. Adres değiştirerek ilinize gelenlerle hemen irtibat kuracaksınız. Oy verme hakkı kazanan gence ulaşıp onları bilgilendirin. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti için 31 Mart'ta yeni bir dönem açılacaktır."

"Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz. CHP ise laf. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu."

"GENÇLİK BİR TEŞKİLATIN DİNAMOSUDUR"

"Bir teşkilatın kadınları ayakta ise, çalışıyorsa, kadınlarla el ele oluyorsa orada başarı vardır. Gençlik bir teşkilatın dinamosudur. Biz de hamdolsun her ikisi de var."

"16 SENE BOYUNCA SAKARYA'YA YAPTIĞIMIZ YATIRIM 24 KATRİLYONDUR"

"Yanlışa yanlış demek, eksiğe eksik demek bizim siyaset anlayışımızın temelidir. Milletimize karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'de siyasetin boş lafla değil, icraatla, yatırımla ve hizmetle yapılır. İktidarlarımız döneminde 16 sene boyunca Sakarya'ya yaptığımız yatırım 24 katrilyondur. Bunu teşkilat olarak, kadın kolları ve gençlik kolları hep anlatmanız lazım. Herkes bilmeli. Sakarya'ya bu kadar yatırım yapılmış. Ama bay Kemal'in böyle bir derdi. Onun zamanında hastanelerimizin durumu ortadaydı. Ama şimdi sağlıkta yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Şehrimize 2. devlet üniversitesini kurduk. Spor salonları, spor tesisleri gibi sosyal alanlar inşa ettik. Son 16 yılda Sakarya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 1,3 katrilyon sosyal yardım yaptık. Bundan haberin var mı Bay Kemal? Cumhur ittifakının karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi vermeliyiz. Sakaryalı kardeşlerimin de 31 Mart seçimlerinde gönül belediyeciliğimize destek vereceğinden eminim."

" Buraya gelmeden önce BMC'nin temel atma törenine katıldık. Tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de hizmete girecek."

"Düşmanlarımız bize Kıbrıs'ta telsiz yaptırmıyordu. Hamdolsun Aselan'ı kurduk. Şimdi istiyoruz ki tankların bakımını da Karasu'da yapalım. Kendi savaş uçağımızı da yapacağız. Kendi eğitim uçağımız olan Hürkuş uçağımızı geliştirdik. Kayseri'de kurulan uçak fabrikamız dünyaya uçak ihraç ediyordu. Ama o dönemlerin yönetiminde bunlar hep engellendi. Silah üreten fabrikaları, soba üreten fabrikalara dönüştürenler hep aynı zihniyettir. Etimesgut'ta askeri uçak üretimi için tesis kurulmuştu. Dönemin hava kuvvetleri komutanına gidenler, ABD bedava uçak veriyor denilerek geri çevrildi. Ama biz böyle yapmadık. Savunma sanayiimizi geliştiriyoruz. Önem verdik. Biz savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız. Bu alanda çok daha güçlü olacağız. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 35'lere düşürdük."

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