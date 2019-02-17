Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklandı, 226 kişi serbest kaldı. 448 şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.