Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklandı, 226 kişi serbest kaldı. 448 şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.
PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 gözaltı
17.02.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,KCK,terör,gözaltı,
605282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605282.aspx
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