Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa’da 1,5 milyar lira yatırımla kurulacak olan üssün ‘Fırsat olsa neler yaparım’ diyen girişimcilerin yeni yuvası olacağını belirten Yıldırım, “İstanbul’da toplanan seyahat, trafik, su tüketimi gibi belediye hizmetlerinden doğan anonim veriler her türden girişimcilerin hizmetine bilim kurulu onayıyla sunulacak. Bu veriler işlenecek. Katma değeri yüksek finansal teknoloji uygulamaları hayata geçecek. Psikologlardan öğretmenlere; doktorlardan gıda mühendislerine kadar gelecekte her mesleğin ihtiyaç duyacağı yapay zekâ/öğrenen yazılımların geliştirilmesi için zemin burada hazırlanacak” diye konuştu.

Tek sermayenin ‘akıl teri’ olacağını belirten Yıldırım, “Yapay zekânın da merkezi olacak teknoloji üssünde araştırmacılar projelerini geliştirecekler. Doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Teknoloji Üssü, Türkiye’nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir atılım olacak” ifadelerini kullandı.