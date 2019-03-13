Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Son 2 ayda Ankara’daki yedinci mitingimizi Gölbaşı’nda yapıyoruz. Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti toplu açılış töreni il bir hizmet şölenine dönüştürelim dedik. Bugün burada toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız.

Mogan'ı da haliç gibi temizledik. Bunu Özhaseki kardeşimiz Çevre Bakanı iken yaptı. Elele vererek, inşallah hem Gölbaşı hem Ankara'yı beraber tırmandıracağız. 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik.

Şimdi çok daha kaliteli yaşam alanı haline getiriyoruz. Kanal Ankara projesiyle şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Konya yolu boyunca inşaa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun. Şehir parkımız, 53 ayrı mahalle parkı, aile yaşam merkezleri gibi toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu.

GÖLBAŞI'NA YENİ DEVLET HASTANESİ YAPIYORUZ

86 okul inşa ederek ilçemizin gelişimine uygun altyapı kurduk. 3512 yataklı yurtlar açtık, Gölbaşı'na gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. İlçemize inşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yıl yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi de kazandıracağız. Ülkemizin en önemli savunma sanayii merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezini Gölbaşı'nda kurduk. Bakın bunu da CHP kıskanıyor. Uzay merkezinin ne işi var, uydunun ne işi var diyor. Bunlar böyle ittifak.

TÜM UMUTLARINI 31 MART'A BAĞLAYAN TERÖRİSTLERİN HESAPLARINI BOZACAĞIZ

Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız.

BUNLARIN ASIL DERDİ

Bunlar İstiklal Marşı'nın düşmanı değil mi? HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmuyor. Hatta bayrağımızı bile asmıyorlar. Eğer mesele belediyecilikse bu konuda kimse elimize su dökemez. Birileri niye terör örgütleriyle iş birliği pahasına 31 Mart'a odaklanıyor, Çünkü bunların işi belediyecilik değil. Bunların derdi Rabiamız.