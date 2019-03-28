Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ADANA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana mitinginde vatandaşlara seslendi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs’e, Golan Tepelerine dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı millî ve manevi bir ittifaktır.

ABD Başkanı, vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. Trump’ın Golan Tepelerini İsrail’e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.

Atatürk’ün partisi HDP’den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil’i, diğeriyle Pensilvanya’yı kolluyor. PKK, CHP’yi ele geçirmiş, İP’e yuvalanmış, SP’ye nüfuz etmiştir. Zillet ittifakı beşinci kol faaliyeti yapıyor, bunlar millî güvenlik sorunudur, Türkiye’nin karşı cephesidir, kokuşmuşluktur. CHP’ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl ‘evet’ diyecek?

Kandil’de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına ‘demokrasi güçlerinin ittifakı’, ‘demokratik güçler birliği’ deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar.Adına ‘sandıkta ittifak’ deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar.

Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP’nin, PKK’nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı’nda samimiyetle buluşalım.