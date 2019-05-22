Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çakdemir, ilçe binasına gelerek, evrakları ve anahtarlar teslim alıp, kayyum olarak atanan heyete verdi. Çekdemir “Biz kimseyi görevden almadık. 5 Ocak itibarıyla, İl Başkanlığına yazılan istifa dilekçeleri nedeniyle yönetim düştü. Yapacağımız bir aylık sürede herhangi bir yönetimin yapması gereken işleri devam ettirip, en kısa sürede partiyi, süratle seçime götürmek” dedi. Ayvalık İlçe Başkanlığı görevinden düşürülen Hüseyin Şalmanlı ise Ayvalık eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’yı suçladı.