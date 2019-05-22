Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DHKP-C'li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu biri tutuksuz 9'u firari 14 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Mustafa Koçak ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özer hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme" suçlarından olmak üzere ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada bu sanıkların ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahlı terör örgütü üyeliği ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından toplamda 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan firari 9 sanığın ise dosyanın ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar ve avukatları mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.