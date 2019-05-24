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Irak kuzeyi'nde terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi
24.05.2019 - 16:59 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : pkk,
626943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626943.aspx
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