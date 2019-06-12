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Hrant Dink cinayeti davasında eski İstanbul Valisi Muammer Güler ilk kez tanık olarak dinlendi
12.06.2019 - 12:20 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin görülen davada eski İstanbul Valisi Muammer Güler ilk kez tanık olarak dinlendi.
Etiketler : eski İstanbul Valisi Muammer Güler,hrant dink,
630538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630538.aspx
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