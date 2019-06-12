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Askerlik teklifinin geri çekileceği iddialarına AK Parti'den cevap
12.06.2019 - 14:32 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sisteminde değişiklik öngören kanun teklifinin geri çekileceğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, 'AK Parti Grubu olarak teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir'
Etiketler : AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,askerlik sistemi,
630569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630569.aspx
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