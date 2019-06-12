Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksiciler Kooperatifinin yeni binasının açılışına katıldı. Taksiciler Kooperatifinin yeni binasını açan Yıldırım, taksiye binerek İstanbul Havalimanı’na geldi. Binali Yıldırım’ı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu karşıladı. Yolcularla ve çalışanlarla bol bol sohbet erden Yıldırım, bir çalışanın ricasını kırmayarak babası ile telefonda görüştü. Yıldırım daha sonra İstanbul Havalimanı’nda bulunan ‘İstanbul’ yazısının önünde toplu fotoğraf çektirdi.