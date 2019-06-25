Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi. İhaleyi alan firmanın vakit kaybetmeden işe başladığı alanda şimdilerde altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hafriyat çalışmaları devam ederken birçok tesisin de temeli atıldı.

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak. 15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen projenin 5 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.