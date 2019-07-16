Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada:"Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde EYP patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak, bahse konu elim olayın bazı basın yayın kuruluşları tarafından Derecik ve Şemdinli’de vukuu bulduğuna dair haberler yapıldığı tespit edilmiştir. Bizleri ve milletimizi acı ve üzüntüye boğan bu elim olaya hassasiyet gösterilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir." denildi.