Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Tepki çeken kararın ardından kentteki siyasi partilerin temsilcilerinden peş peşe açıklama geldi. İşte o açıklamalar:

* AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak: Bu şehir, İslam orduları tarafından fethedilerek, İslam ile şereflenmiştir. İyaz bin Ganem hazretleri komutasındaki ordu, buranın fethini gerçekleştiriyor. HDP’li belediyenin almış olduğu karar Diyarbakır’a, İslam’a ihanettir.

* MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp: Bahse konu olan İslam ordularının komutanı, Diyarbakır’ı İslam topraklarına katmıştır. Bir tek caddede ismi var, onu da çok görüyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.

* HÜDA PAR İl Başkanı Sabri Aktaş: Gaflete düşüp, insanların inancıyla ve değerleriyle oynamış olabilirsiniz. Bundan bir an önce geri dönün. Özellikle bu toplumun İslami hassasiyetine karşı, ateşe benzinle gitmenin bir manası yoktur.

Çağrılara sessiz kalmayan Valilik harekete geçti. İyaz bin Ganem’in ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedildi.

DİYARBAKIR'I İSLAM TOPRAĞI YAPAN SAHABE

Hazreti İyaz bin Ganem, miladi 582 senesinde doğdu. Bedir, Uhud ve Hendek’te Peygamber Efendimiz ile birlikte savaştı. Hazreti Ebûbekir Efendimiz tarafından Irak’a gönderildi. Hâlid bin Velîd’in yardımıyla Diyarbakır, Silvan, Nusaybin ve Bitlis’in de aralarında bulunduğu bölgedeki şehirlerin tamamına yakınını Müslüman toprağı yaptı. Vefatından sonra Hâlid bin Velîd’in Suriye’nin Humus şehrindeki kabrinin yanına defnedilmişti.