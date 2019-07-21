Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla’nın Türkiye’ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison’a transfer edildiği bilgisini paylaştı. ICE’nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla’nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor. New York County Prison’ daki bir ICE yetkilisi de Atilla’nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye’ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı. Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek. Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla’nın gelecek hafta ortasında Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.