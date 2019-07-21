ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla’nın Türkiye’ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison’a transfer edildiği bilgisini paylaştı. ICE’nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla’nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor. New York County Prison’ daki bir ICE yetkilisi de Atilla’nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye’ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı. Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek. Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla’nın gelecek hafta ortasında Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.
Hakan Atilla hafta ortasında evinde olacak
21.07.2019 - 05:24 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilmek üzere ABD göçmen bürosuna teslim edildi.
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638465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638465.aspx
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