Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 902. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre teröristin tespit edildiği bir eve gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilirken 1 özel hareket polisi yaralandı. Evde bulunan karı koca çift olduğu öğrenilen 2 kişi göz altına alındı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı polise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken teröristin bulunduğu evde geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da bir eve operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi
21.07.2019 - 06:26 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 06:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon sonucu 1 terörist etkisz hale getirildi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken ev sahibi olduğu öğrenilen karı koca 2 kişi göz altına alındı.
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