Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce "Neden kaçtınız?" diye soran PKK üyesi, "Türkiye Münbiç'i alacak" cevabını alınca 2 kişiyi katletti.
Terör örgütü PKK Arap kökenli iki kişiyi katletti
21.07.2019 - 13:06 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Bu anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK,Arap kökenli,katletti,Münbiç,
638556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638556.aspx
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