Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Ceylanpınar'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya istinaden resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." denildi.