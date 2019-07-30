Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de 12, 13, 14 ve 15’inci dönemlerde milletvekilliği yapan, Meclis eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli (92) bir süredir böbrek ve akciğer rahatsızlıklarından tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eski Meclis Başkanı Bozbeyli için TBMM’de düzenlenen devlet törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkan Vekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök ile Bozbeyli’nin eşi Güngör Bozbeyli, iki oğlu ile yakınları katıldı. Bozbeyli’nin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Bozbeyli’nin Türk bayrağına sarılı tabutunun top arabasına konulmasını müteakiben ailesi taziyeleri kabul etti. Bozbeyli’nin cenazesi Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. TBMM’nin 10. Başkanı Ferruh Bozbeyli, 22 Ekim 1965’te 38 yaşında Meclis Başkanlığına seçildi. Bozbeyli, böylece cumhuriyet tarihinde en genç meclis başkanı olarak tarihte yerini aldı.

Saygın’a son görev

Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi. Saygın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İzmir Valiliği önündeki törenin ardından Buca Muradiye Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’da katıldı. Saygın naaşı, Eski Buca Mezarlığı'nda defnedildi.