Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Adalet Sarayı'nda, 2 bin 191 kişinin katıldığı sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28 Haziran 2019 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında icra ve zabıt katipliği için uygulamalı sınav yapılıyor.

Sınava girmek için adliyeye giren adayların kimi yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaparken bazı adayların da oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

Adaylar, gruplar halinde sınav odasına alınırken 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları isteniyor. Toplam 2 bin 191 adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince, İstanbul Adliyesi için 178, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20, Silivri Adliyesi için 2 ve Çatalca Adliyesi için 1 kişi olmak üzere toplam 201 sözleşmeli icra katibi alınacak.

Aynı ilam gereği İstanbul Adliyesi için 80, Silivri Adliyesi için 14 ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 3 kişi olmak üzere toplam 97 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.