MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir."
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Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
20.08.2019 - 12:48 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : terörist,ırak,kuzey ırak,
645004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/645004.aspx
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