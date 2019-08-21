Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. 2 bin 191 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına yol açarken, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve sözlü mülakata hak kazanacak.

298 katip göreve başlayacak

Uygulamalı sınavın sonunda başarılı olan 201 icra katibi için 603 kişi, 97 zabıt katibi için ise 291 kişi sözlü mülakata çağırılacak. Sözlü mülakatta başarılı olanlar arasından İstanbul Adalet Sarayı için 80, Silivri için 14, İstanbul

Bölge İdare Mahkemesi için 3 olmak üzere toplam 97 zabıt katibi ile İstanbul Adalet Sarayı için 178, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20, Silivri Adliyesi için 2, Çatalca Adliyesi için ise 1 kişi olmak üzere 201 icra katibi göreve başlayacak. Sınava girmek için sabah saatlerinde adliyeye gelen Merve Çelik, “KPSS sebebiyle çok fazla çalışamadım. 3 haftalık bir çalışma sürem var. Sınavda uygulama metni çıkacak ama hangi metnin çıkacağını bilmiyoruz. Metinler kurayla belirleniyor diye biliyorum. En az 90 kelime yazmamız gerekiyor ama ne kadar yüksek yazarsanız o kadar iyi. Süre 3 dakika” ifadelerini kullandı. İrem Demir İHA