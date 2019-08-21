Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor. Kuruluş yıl dönümü etkinliği ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, törenin ATO Congresium'da yapılacağını belirterek, 18. yıla özel marş hazırlandığını kaydetti. Etkinlikte AK Parti tarihini anlatan 2001’den bu yana tüm aktörlerin yer alacağı bir filmin gösterileceğini kaydeden Ünal, "Bu film 18 yılın özeti olacak" diye konuştu.

Etkinliğe kurucu üyelerin, bakanların, önceki dönem ve mevcut milletvekillerinin, MKYK üyelerinin, kadın gençlik kolları MKYK üyelerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının katılacağını belirten Ünal, 14 Ağustos 2001 doğumlu gençlerden seçilen 18 kişinin de katılacağını söyledi.

AK PARTİ'DEN GÜL, DAVUTOĞLU VE BABACAN'A VETO



AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü kutlama törenlerine hazırlanıyor. 23 Ağustosta düzenlenecek törene kimlerin davet edileceği konuşulurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ünal açıklamasında AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak davetlilerin ‘kendisini aileden görenler’ olacağını söyledi.

Ünal ayrıca eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'den istifa ederek yeni oluşum çalışmalarını hızlandıran Ali Babacan'ın bu törenlere davet edilmeyeceğini açıkladı.