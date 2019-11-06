Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD operasyonunda ölü ele geçirilen terör örgütü DEAŞ’ın sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin ablası Resmiye Avad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye’de yakalandı.

Uluslararası haber ajansları Avad’ın, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi içinde kalan Azez yakınlarında düzenlediği operasyonda konteyner içinde yakalandığını duyurdu. Altmış beş yaşındaki Avad’la birlikte eşi, gelini ve beş çocuğunun da yakalandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, el-Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanmasına dair Twitter’dan yaptığı açıklamada Türkiye’nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti. “Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz” diyen Altun, DEAŞ ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti. Türkiye’nin terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.