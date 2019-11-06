Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs edmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

"SÖZDE İMAM HATİP MEZUNU KÖŞE YAZARLARI SALDIRDI"

Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğimde bana sözde imam hatip mezunu köşe yazarları bile saldırdı. Yine söylüyorum, dindar bir nesil yetiştireceğiz. Bu olursa tinerci, alkolik, hırsız olmaz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu ülkede tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak. Birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Makam mevki için değil."

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